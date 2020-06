Notte di forte maltempo in Toscana: Garfagnana e lucchesia duramente colpite

Come in Emilia anche in Toscana si è abbattuta una forte ondata di maltempo fra la tarda serata di ieri e la nottata, per effetto di un violento sistema temporalesco che ha interessato soprattutto l’area costiera e il primo entroterra della Toscana settentrionale.

Pesanti nubifragi, accompagnati da frequenti fulminazioni e raffiche di vento, hanno colpito in particolar modo la Garfagnana e la lucchesia. I fenomeni più intensi si sono sviluppati nella media Valle del Serchio e nella Val di Lima dove sono caduti fino a 200 mm di pioggia in poco più di 6 ore.

Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti, esondazioni, smottamenti e crollo di alberi: particolarmente colpiti i comuni di Gallicano, Barga, Fabbriche di Vergemoli, Castelnuovo Garfagnana e Coreglia Antelminelli dove, in quest’ultimo, ci sono anche alcune famiglie isolate. Anche in Versilia, a Stazzema, sono state segnalate numerose criticità su strade provinciali e comunali. Interessati in forma minore anche altri comuni, come Pescaglia, Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca.

Le piogge torrenziali cadute in poco tempo hanno determinato un innalzamento repentino dei corsi d’acqua: il fiume Serchio e il suo massimo affluente da sinistra, la Lima, si sono pericolosamente ingrossati, fortunatamente senza provocare esondazioni. Per tutta la notte la situazione è stata monitorata dalla Protezione Civile.

A cura di Francesco Ladisa

