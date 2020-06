Covid-19, aggiornamenti Protezione Civile 6 giugno 2020: +270 casi, 72 i decessi

Eccoci al consueto appuntamento quotidiano dell’aggiornamento sulla diffusione del contagio da sars-cov2, con i dati forniti dalla Protezione Civile.

Nel corso delle ultime 24 ore è stato registrato un modesto incremento di casi di coronavirus in Italia. Sono stati registrati infatti 270 nuovi casi positivi, a fronte del dato di ieri che era di 518. Purtroppo si registrano 72 decessi.

Oltre la metà di questi nuovi positivi appartiene alla regione Lombardia dove sono stati effettuati 13.696 tamponi (ieri i casi erano stati 402 con circa 20 mila tamponi).

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 6 giugno 2020) abbiamo i seguenti dati:

– totale tamponi positivi oggi: 270 (248 in meno del dato di ieri)

– 33.846 vittime (+72 rispetto a ieri)

– 165.078 guariti (+1.297 rispetto a ieri)

– 35.877 casi ATTUALMENTE positivi* (+1.099 rispetto a ieri)

– 293 in terapia intensiva (-23 rispetto a ieri)

– 5.002 ricoverati con sintomi (-299 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 234.801 (+270 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

Un dato incoraggiante è soprattutto la bassa percentuale di casi positivi sul totale dei tamponi effettuati. Il rapporto è infatti di 1 malato ogni 268,5 tamponi fatti, ovvero lo 0,4%, il valore praticamente più basso dall’inizio della pandemia.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook