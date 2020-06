Covid-19, aggiornamenti Protezione Civile 7 giugno 2020: 197 nuovi casi e 53 vittime

Vediamo il consueto aggiornamento sulla diffusione del contagio da sars-cov2, con i dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.

Nel corso delle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento più lieve di casi positivi rispetto alla giornata di ieri, esattamente 197 nuovi casi accertati. Sono invece 53 le vittime, anche questo dato inferiore rispetto a quello di ieri.

La maggior parte dei positivi appartiene alla Lombardia, dove si registrano 125 nuovi casi su 8.005 tamponi effettuati. Dunque il dato dei nuovi contagi nel resto d’Italia è molto basso e in calo anche rispetto al trend recente.

Il rapporto tra i nuovi positivi e tamponi o gli individui testati resta intorno al minimo da inizio epidemia.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 7 giugno 2020), quindi, abbiamo i seguenti dati:

– totale tamponi positivi oggi: 197 (73 in meno rispetto al dato di ieri)

– 33.899 vittime (+53 rispetto a ieri)

– 165.837 guariti (+759 rispetto a ieri)

– 35.262 casi ATTUALMENTE positivi* (-615 rispetto a ieri)

– 287 in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri)

– 4.864 ricoverati con sintomi (-138 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 234.998 (+197 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

Si precisa che l’85% dei positivi al covid-19, pari a 30.111 unità, si trova attualmente in isolamento, senza sintomi o con sintomi lievi.

A cura di Francesco Ladisa

