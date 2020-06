Maltempo nel novarese: tornado vicino Trecate [VIDEO]

Il maltempo non accenna a placarsi sulle regioni del nord: nuovi forti temporali stanno imperversando dal Piemonte al Veneto dando luogo a forti nubifragi, grandinate e colpi di vento.

Un forte temporale si è sviluppato nel tardo pomeriggio tra vercellese e novarese, in Piemonte: la cella temporalesca ha dato vita ad un notevole tornado nella zona di Trecate e precisamente in un’area di periferia lontana dalle abitazioni. Fortunatamente il tornado non avrebbe causato danni a cose o persone, ma certamente ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del luogo.

Il cono tornado ha toccato il suolo sollevando polveri, rami e arbusti.

Il video del tornado:

⚠️🌪️ VIDEO RAVVICINATO DEL #TORNADO A TRECATE (NOVARA) 🌪️⚠️Di Emma Tusa Pubblicato da Centro Meteo Piemonte CMP su Lunedì 8 giugno 2020

Altro scatto del tornado:

A cura di Raffaele Laricchia

