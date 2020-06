Nubifragi nel varesotto: pesanti allagamenti e muri crollati a Gavirate

La forte ondata di maltempo che ieri ha investito il nord Italia non ha risparmiato il varesotto: qui si sono abbattuti temporali intensi e stazionari soprattutto in serata, capaci di dar vita a locali flash floods (alluvioni lampo), smottamenti e danni importanti.

Tra i centri abitati di Cassinetta di Biandronno, Gavirate e Cadegliano sono caduti tra i 120 e i 150 mm di pioggia, ovvero il quantitativo di pioggia che solitamente cadrebbe in un mese. I nubifragi hanno colpito duramente l’abitato di Gavirate: in via Volta e via Armino dei veri e propri fiumi in piena hanno imperversato per tutta la seconda parte di domenica, con l’acqua che addirittura raggiungeva i finestrini delle auto ed entrava agevolmente nelle abitazioni. Numerosi gli scantinati allagati.

Nel pomeriggio uno smottamento ha causato il crollo di un muro della sponda della ferrovia, nel tratto che costeggia la strada di via Aldo Mazza, in ingresso a Gavirate provenendo da Comerio.Crollati anche altri muretti di alcune abitazioni a causa della furia delle acque.

Il tempo sta regalando una breve tregua su gran parte del nord questa mattina, ma attenzione dal pomeriggio: altri temporali e forti rovesci potranno avvolgere il nord e soprattutto le aree pedemontane dal Piemonte al Friuli con fenomeni ancora una volta molto intensi.

A cura di Raffaele Laricchia

