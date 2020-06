Temporali nel Lazio: nubifragio su Castelnuovo Parano (Frosinone)

Ennesima giornata di forti temporali per l’Italia: le regioni del centro-nord stanno facendo i conti con numerosissimi acquazzoni e temporali che proprio durante le ore pomeridiane raggiungono l’apice dell’intensità e della frequenza a causa della maggior calura che si accumula al suolo, tipica del periodo.

Un forte temporale ha colpito per diverse ore la ciociaria, nel Lazio: accumuli fino a 90 mm di pioggia si registrano nella zona di Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, dove i disagi sono stati pesanti. Le strade, ridotte a fiumi in piena, sono risultate impraticabili per diverse ore. Impressionante allagamento in un parcheggio, letteralmente finito sott’acqua: il livello dell’acqua ha raggiunto i tetti delle auto come potete osservare dall’immagine a corredo dell’articolo.

La protezione civile locale prega di restare in casa.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook