Maltempo al Nord: alluvione in Piemonte, le immagini da San Mauro Torinese

Il Nord Italia continua ad essere alle prese con forte maltempo per effetto della vasta circolazione d’aria più fresca e instabile presente sull’Europa da ormai diversi giorni.

Nel corso della nottata abbondanti precipitazioni hanno imperversato sul Piemonte, creando gravi disagi. Fra le zone più colpite figura il torinese orientale, già colpito da forti temporali nella giornata di ieri.

Critica la situazione a San Mauro Torinese, dove è nuovamente esondato il rio Sant’Anna provocando allagamenti. Gravi problemi si riscontrano soprattutto in via Sesia. In una palazzina di via Torino l’acqua ha raggiunto quasi il primo piano. Sono diverse le famiglie rimaste bloccate in casa, sei le persone evacuate dalle loro abitazioni. Impressionanti le immagini che arrivano dalla cittadina situata a soli 8 km da Torino: fiumi di acqua e fango per le strade, automobili semi-sommerse, frane e smottamenti.

A Pino Torinese, sempre ad est del capoluogo, questa notte è franata una parte della provinciale 10 del traforo, impedendo alle auto di continuare: la circolazione è deviata sul Pino Vecchio. Controlli in corso anche in strada madonna del Pilone per la segnalazione di un dissesto.

Pesanti disagi anche in località Baldissero, dove alcune famiglie sono state fatte evacuare per precauzione. In diverse zone si segnalano allagamenti, negozi e scantinati finiti sott’acqua.

Al momento non si segnalano per fortuna vittime o feriti. Preoccupa intanto la previsione di nuovi temporali nelle prossime ore.

