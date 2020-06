Maltempo in Veneto: esonda torrente a Castelfranco

Notte difficile anche in Veneto per il maltempo. Piogge e temporali di forte intensità hanno continuato a martellare come nei giorni scorsi soprattutto l’area del trevigiano, dove si registrano le maggiori criticità.

Nella notte è esondato un torrente a Castelfranco Veneto, in seguito alle forti piogge che hanno colpito la zona. Si tratta dell’Avenale, un affluente del Muson dei Sassi. Decine di volontari della Protezione Civile, informa la Regione, hanno lavorato per limitare gli effetti dell’esondazione, che minacciava una vicina Casa di riposo e lo stesso ospedale cittadino, anche se l’opera dei soccorritori – ha spiegato l’assessore alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin – sta scongiurando questo pericolo.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati dalla notte con lo svuotamento di scantinati, cantine, piani terra, sottopassi e varie strade.

Il maltempo ha interessato un po’ tutto il Veneto, creando difficoltà anche nel Veronese e nel Vicentino. E i nuovi temporali previsti, soprattutto nella giornata di domani e in quella di Giovedì, preoccupano non poco.

A cura di Francesco Ladisa

