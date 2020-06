Maltempo in Veneto: notte di lavoro per i vigili del fuoco nel trevigiano

Ancora disagi nel trevigiano, una delle aree più colpite dal maltempo di questi giorni in Veneto.

La notte appena trascorsa ha visto numerosi interventi dei vigili del fuoco Treviso nella parte settentrionale della provincia per assistere famiglie in difficoltà e sistemi di viabilità compromessi dalla conseguenze delle abbondanti precipitazioni.

In particolare, nella zona di Follina, piccolo comune della provincia di Treviso ai piedi delle Prealpi, varie strade secondarie sono risultate impraticabili per via di smottamenti: una famiglia è rimasta isolata ed è stata poi raggiunta e trasferita grazie al supporti dei mezzi meccanici dei soccorritori. In tutto, gli interventi per prosciugare piani interrati allagati sono stati una trentina.

Intanto, anche per oggi e domani permane il rischio di temporali localmente intensi.

A cura di Francesco Ladisa

