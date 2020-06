Inondazioni e frane in Cina: colpite numerose province

Gravi inondazioni stanno colpendo da giorni diverse zone della Cina. Le aree più colpite sono la regione autonoma del Guangxi Zhuang e le province di Guangdong, Hunan, Guizhou e Yunnan, dove piogge torrenziali hanno provocato allagamenti e diverse frane.

E nella giornata di ieri una nuova allerta meteo è stata diramata per le successive 24 ore per forti precipitazioni e temporali previsti in alcune parti delle province di Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Chongqing, Guizhou, Guangxi e Heilongjiang.

Dall’inizio di giugno, gran parte della Cina meridionale, orientale e centrale è stata colpita da nubifragi. Nella Cina meridionale più di 20 persone sono morte o risultano disperse a seguito del maltempo. Centinaia le persone sfollate. Il ministero della Gestione delle Emergenze ha detto che fino alle 14 di ieri risultavano 2,63 milioni di persone in 11 regioni a livello provinciale colpite dalle inondazioni.

A cura di Francesco Ladisa

