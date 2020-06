Tremenda alluvione lampo ad Ajaccio, in Corsica

Il bacino del Mediterraneo continua ad essere interessato da correnti di aria fresca e instabile che alimentano temporali e fenomeni localmente di forte intensità.

Quest’oggi, anche la Corsica è stata colpita da fenomeni violenti che hanno purtroppo causato un’alluvione lampo nella zona di Ajaccio. La pioggia caduta fortissima in un ristretto lasso di tempo ha trasformato le strade della città francese in torrenti in piena, come mostrano queste impressionanti immagini.

À Ajaccio, des pluies diluviennes transforment des rues en torrents pic.twitter.com/OeEJnWzRlF — BFMTV (@BFMTV) June 11, 2020

Circa 200 persone sono state messe in sicurezza in un asilo nido e in una scuola di Ajaccio. “Non ci sono feriti fatta eccezione per un pompiere che è caduto durante un intervento e si è fratturato una gamba”, ha dichiarato all’agenzia France Presse un portavoce dei vigili del fuoco.

Acqua e fango hanno inondato diversi quartieri e numerose auto sono state danneggiate. Il quartiere di Salines, a nordest della città, è una delle zone più colpite, con automobilisti bloccati nelle vetture e infiltrazioni di acqua nei negozi. A inizio pomeriggio i temporali si sono spostati verso la parte est di Ajaccio, nei quartieri Pietralba, Rocade e Mezzavia.

A cura di Francesco Ladisa

