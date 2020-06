Ultime ore di Sole: in arrivo nubi, piogge e temporali

Il tempo è pronto a guastarsi nuovamente su tante nostre regioni nel corso di questo fine settimana, per effetto dell’ennesima perturbazione di questo traballante inizio d’estate.

Come si evince dallo scatto satellitare la perturbazione è in costante avvicinamento da ovest e già la Sardegna è sovrastata dai primi importanti addensamenti carichi di pioggia.

Nelle prossime ore il tempo peggiorerà su gran parte del centro-nord, mentre il sud avrà ancora qualche ora di tregua e clima estivo.

Previsioni per oggi 13 giugno 2020

Nubi in aumento su tutto il centro-nord, specie dal pomeriggio: rovesci e temporali attesi su Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione a Veneto, Trentino, Friuli, Romagna, Umbria, Marche e Lazio.

Rischio grandinate locali su Toscana, Emilia, Lombardia, Piemonte.

Temperature in aumento al sud con picchi fino a 29-30°C su Puglia e Sicilia (prevalentemente sulle zone interne).

A cura di Raffaele Laricchia

