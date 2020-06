Meteo Protezione Civile domani 15 Giugno: temporali su gran parte d’Italia

Nella giornata di domani avremo condizioni di spiccata instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con fenomeni anche a carattere temporalesco che interesseranno in particolar modo il nord-est e le zone interne del centro-sud, con sconfinamenti sui settori adriatici.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 15 Giugno 2020

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria orientale, Marche occidentali, settori orientali ed interni meridionali del Lazio, settori occidentali e settentrionali dell’Abruzzo, settori centro-occidentali del Molise e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori alpini orientale della Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna orientale, Appennino emiliano e toscano, settori interni del Lazio settentrionale, resto di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, su Puglia, Basilicata, Campania meridionale, settori tirrenici e meridionali della Calabria, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento sulla pianura emiliana; massime in locale sensibile aumento sulle regioni centrali peninsulari, in locale sensibile diminuzione su Puglia e Sicilia.

Venti: forti nord-occidentali, con locali raffiche di burrasca, su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Mari: molto mossi i bacini occidentali; tendente a localmente molto mosso lo Ionio.

A cura di Francesco Ladisa

