Coronavirus: superata soglia 8 milioni di casi nel mondo. In Cina nuovo focolaio in atto.

E’ stata ufficialmente superata la soglia degli 8 milioni di casi di coronavirus nel mondo. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, sono 8.034.461 i casi accertati, con 436.901 vittime.

Il paese più colpito restano gli Stati Uniti d’America, con ben 2.114.026 contagiati dal virus e 116.127 deceduti; a seguire il Brasile con 888.271 malati e 43.959 vittime.

Intanto preoccupa la situazione in Cina, in particolare a Pechino, dove nelle ultime ore sono state registrate nuove decine di casi. Per ora il numero di nuovi positivi è di circa 100 persone (in 5 giorni), un dato molto limitato se si considera la popolazione totale di 1,4 miliardi di persone.

Tuttavia si teme che la diffusione del contagio possa ripartire e divenire nuovamente incontrollabile. Almeno 29 comunità locali della capitale cinese sono in lockdown, intorno a due mercati. “La situazione è estremamente grave, siamo in una corsa contro il tempo”, ha commentato il sindaco.

Questa piccola nuova ondata di casi sarebbe partita da un focolaio individuato nel mercato all’ingrosso di Xinfadi. L’Oms ha inviato esperti per seguire “da molto vicino” la situazione.

A cura di Francesco Ladisa

