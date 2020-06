Ultim’ora Piemonte: fortissima grandinata nel novarese [VIDEO]

Forti temporali hanno colpito nel pomeriggio odierno ancora una volta il Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Lombardia nord-occidentale.

Una cella particolarmente intensa ha interessato nelle ultime due ore la zona dell’alto novarese causando una fortissima grandinata. Borgomanero, Bogogno, Suno, Borgo Ticino e Pombia sono fra le località più colpite dal fenomeno.

Purtroppo ci si aspetta ingenti danni all’agricoltura e alla vegetazione per l’intensità della grandinata. Ecco alcune immagini che arrivano da Suno, dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua e grandine, come vediamo in questo filmato pubblicato sulla pagina facebook Centro Meteo Piemonte.

A cura di Francesco Ladisa

