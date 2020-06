Coronavirus, numeri record in Brasile: 35 mila casi in 24 ore

E’ il giorno più nero in Brasile dall’inizio della pandemia: nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati quasi 35 mila contagi. Mai si erano riscontrati tanti positivi al COVID-19 in un solo giorno.

Il ministero della Sanità di Brasilia ha reso noto che i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 34.918, portando così il totale delle infezioni a 923.189. Il numero dei decessi è di altri 1.282, che aggrava il bilancio a 45.241.

Dati drammatici che aumentano la gravità dell’emergenza nel paese più colpito dalla pandemia in tutto il mondo, subito dopo gli Stati Uniti d’America.

Questo nuovo allarmante aumento dei casi di coronavirus arriva in concomitanza con l’allentamento delle regole anti-contagio in città come San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia. Una scelta presa nel bel mezzo dell’emergenza con ancora tantissimi contagi e morti giornaliere.

Uno studio dell’Università di San Paolo e della Fondazione Getulio Vargas ha stimato che il bilancio delle vittime a San Paolo potrebbe aumentare del 71% nella prima settimana di luglio, con la ripresa delle attività.

A cura di Francesco Ladisa

