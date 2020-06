Covid-19, aggiornamenti Protezione Civile 17 giugno 2020: +329 contagi, 43 decessi

Andiamo ad osservare i dati giornalieri sull’epidemia del coronavirus sars-cov-2, appena rilasciati dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. I nuovi contagi registrati sono 329, segnando un aumento netto rispetto a ieri. I decessi quest’oggi sono 43.

Continua lentamente a scendere la pressione sulle strutture ospedaliere dedicate al Covid-19: sono ormai solo 163 i posti letto occupati in terapia intensiva.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 17 giugno 2020), quindi, abbiamo i seguenti dati:

– totale tamponi positivi oggi: 329 (+119 rispetto al dato di ieri)

– 34.448 vittime (+43 rispetto a ieri)

– 179.455 guariti (+929 rispetto a ieri)

– 23.925 casi ATTUALMENTE positivi* (-644 rispetto a ieri)

– 163 in terapia intensiva (-14 rispetto a ieri)

– 3.113 ricoverati con sintomi (-188 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 237.828 (+329 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

Si precisa che l’86% dei positivi al covid-19, pari a 20.649 unità, si trova attualmente in isolamento, senza sintomi o con sintomi lievi.

A cura di Raffaele Laricchia

