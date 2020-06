Fulmine colpisce tetto di abitazione a Milano e scoppia un incendio

Durante l’ennesimo temporale della stagione a Milano, questa notte attorno alle 4, un fulmine ha colpito il tetto di un palazzo provocando un forte incendio.

Il rogo si è sviluppato nella mansarda dell’abitazione, in via Scanini, nella periferia occidentale del capoluogo. Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti in quanto tutti gli occupanti dell’abitazione, quattro persone, sono riusciti a uscire in tempo all’aperto.

Il personale del 118 e la protezione civile sono intervenuti dopo l’accaduto e hanno fatto evacuare una decina di persone a scopo precauzionale.

A cura di Francesco Ladisa

