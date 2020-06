Puglia: pomeriggio carico di temporali, cielo da lupi a Torre Lapillo

I temporali pomeridiani non sono mancati anche quest’oggi in Puglia, soprattutto sulle aree interne tra barese, tarantino e leccese. L’aria fresca che continua ad affluire senza sosta dalle latitudini settentrionali interagisce con la calura mattutina e determina la formazione di questi improvvisi temporali carichi di pioggia e anche qualche chicco di grandine.

Questo pomeriggio, attorno alle 15/15.30, un piccolo temporale è riuscito a raggiungere anche la costa ionica pugliese, per la precisione Torre Lapillo, in Salento. Nuvoloni neri carichi di pioggia e fulmini hanno sovrastato la spiaggia in pochi minuti cogliendo di sorpresa molti bagnanti presenti in zona. Il contrasto tra le nubi scure ed il Sole è stato davvero sorprendere e ha regalato uno spettacolo visivo davvero notevole.

Il temporale si è poi rapidamente dileguato ed è tornato a splendere il Sole su tutto il litorale.

Nei prossimi giorni il tempo volgerà senz’altro al miglioramento su tutta la Puglia almeno fino a sabato, dopodichè maestrale e locali temporali terranno ancora alla larga l’estate!

A cura di Raffaele Laricchia

