Catastrofi naturali nel 2019: Parlamento europeo approva 279 milioni a favore dei paesi colpiti

Un importante sblocco di fondi è stato approvato dal Parlamento europeo a favore dei paesi colpiti dagli eventi atmosferici estremi nell’anno passato (2019).

L’Europa ha dato così il via libera a 279 milioni di euro in aiuti destinati ad Austria, Italia, Portogallo, Spagna, fra i paesi più colpiti dal maltempo.

I 279 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FsUe) saranno ripartiti in 211,7 milioni di euro per la maggior parte del territorio italiano colpito, tra ottobre e novembre 2019, da una serie di eventi meteorologici estremi collegati, che hanno provocato gravi danni e sono culminati nella disastrosa alluvione di Venezia; in 8,2 milioni di euro per l’uragano Lorenzo che ha colpito le Azzorre (Portogallo) nell’ottobre 2019; 56,7 milioni di euro per un fenomeno meteorologico descritto come “depressione isolata ad alta quota” che ha colpito quattro regioni del sud-est della Spagna nel settembre 2019 provocando inondazioni; 2,3 milioni di euro per le gravi inondazioni subite a novembre 2019 nel sud-ovest dell’Austria, in particolare in Carinzia e nel Tirolo orientale, aree alpine entrambe confinanti con l’Italia.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook