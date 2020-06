Coronavirus, in Brasile 54.771 nuovi casi in sole 24 ore

Continua senza sosta la diffusione del coronavirus in America latina e in particolar modo in Brasile, il paese più colpito in assoluto dopo gli Stati Uniti d’America.

Soltanto nelle ultime 24 ore sono stati registrati 54.771 nuovi casi positivi in tutto il Brasile, con un incremento di 1.206 decessi, che portano a 48.954 il bilancio totale delle vittime. Sono i numeri drammatici dell’ultimo bollettino emesso Venerdì dal Consiglio nazionale dei segretari della salute (Conass) e il ministero della Sanità brasiliani.

Con gli ultimi numeri è stata varcata anche la soglia del milione di contagi (1.032.913, per la precisione). Aumenta in compenso anche il numero dei guariti (482.102), mentre scende lievemente il tasso di letalità, passando al 4,7% rispetto al 4,9% di ieri.

A cura di Francesco Ladisa

