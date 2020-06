Intense scosse di terremoto in Islanda, gli ultimi aggiornamenti

Diverse forti scosse di terremoto si sono verificate nella serata di oggi 20 Giugno nell’area settentrionale dell’Islanda. La più intensa è stata registrata circa un’ora fa, alle 21:26 (ora italiana), di magnitudo 5.7 sulla scala Richter (ipocentro 10 km). In precedenza, alle ore 17:05, si era verificata una scossa di magnitudo 5.4.

L’epicentro è localizzato in mare a circa 24 km dalla località di Siglufjörður. Le scosse di terremoto, soprattutto quella di magnitudo 5.7, sono state risentite in tutta l’Isola. Al momento però non si segnalano danni a cose o persone.

L’Islanda, come noto isola di origine vulcanica, è un’area soggetta a frequenti terremoti e questo sciame sismico potrebbe essere legato proprio all’attività di edifici vulcanici della zona.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook