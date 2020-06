Solstizio d’estate 2020: il momento alle 23.43, esordio col caldo per il nord

Tra poche ore avverrà il passaggio di consegne tra primavera ed estate: il momento del solstizio è previsto per le 23.43 e sarà il momento di minima inclinazione dei raggi solari sull’emisfero boreale che sta ad indicare il momento di massima insolazione possibile. Quella odierna è stata quindi la giornata più lunga dell’anno e da domani, primo giorno ufficiale d’estate per l’Italia, i minuti di luce inizieranno pian piano a diminuire.

Quest’anno il solstizio cade il 20 giugno per pochi minuti, un evento abbastanza raro come osservato da Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). “Nella notte avverrà quindi il cambio di stagione – commenta l’esperto – ma sappiamo che è una data che può variare da un anno all’altro el’anno bisestilegioca senz’altro un ruolo”.

Il solstizio avviene quando i raggi solari cadono perpendicolarmente ben più a nord dell’equatore e quindi l’emisfero nord viene irradiato in modo prolungato e netto rispetto a quando avviene nell’emisfero sud (dove ora inizia l’inverno).

Esordio caldo al nord – Da domani il nord Italia e parte del centro faranno i conti con la prima vera ondata di caldo dell’anno. Le temperature tenderanno pian piano a salire sino a portarsi oltre i 30°C su Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio e Sardegna. Soprattutto ad inizio settimana avremo le temperature più alte, localmente fino a 34°C nelle suddette regioni. Nettamente più fresco invece al sud grazie a correnti provenienti dai Balcani.

A cura di Raffaele Laricchia

