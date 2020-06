Ancora scosse in Islanda: violento terremoto in serata

Una forte scossa di terremoto è avvenuta oggi 21 giugno 2020, precisamente alle 21.22 italiane (19.22 all’epicentro) sull’Islanda settentrionale. È l’ultima, al momento, di una notevole serie di scosse in atto sull’isola islandese e che sta suscitando molta apprensione tra gli abitanti della zona.

Questa nuova forte scossa di terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.0 sulla scala richter secondo i dati diffusi dall’INGV. Il centro sismico del Mediterraneo (EMSC) ha invece assegnato la magnitudo 5.7.

Ipocentro del sisma a 10 km di profondità, mentre l’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 40 km da nord dalle coste dell’Islanda.

Il terremoto è stato nettamente avvertito su gran parte dell’Islanda, specie sui settori settentrionali dove tante persone sono scese per strada. Paura nei villaggi costieri, pochi, situati sul litorale nord dell’isola.

Non ci sono danni a cose o persone stando alle ultime informazioni.

L’Islanda è un’isola vulcanica e l’attività sismica intensa in atto potrebbe essere legata all’attività vulcanica.



A cura di Raffaele Laricchia

