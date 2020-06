Coronavirus, Oms: record di 183.000 casi in 24 ore, mai così tanti in un giorno

La pandemia di COVID-19 non rallenta, anzi un nuovo record si registra nelle ultime 24 ore a livello globale: è stato toccato il numero più alto di contagi in un solo giorno dall’inizio dell’emergenza.

L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha infatti annunciato 183.000 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, un numero impressionante dovuto soprattutto all’aumento delle persone positive in America Latina. Solo in Brasile infatti si sono registrati oltre 50.000 casi in un giorno.

Sempre in Brasile è stata superata la triste soglia dei 50 mila morti. Con circa un milione di contagi, si conferma il secondo Paese più colpito dalla pandemia al mondo dopo gli Stati Uniti, che conta circa 120 mila morti e oltre 2,2 milioni di casi. Il ministero della Salute ha registrato nelle ultime 24 ore 641 nuovi decessi, portando il bilancio a 50.617, mentre i contagi sono saliti a 1.085.038.

Notizie positive invece dalla Cina e da Pechino, dove giorni fa un nuovo focolaio aveva messo in allarme autorità e popolazione cinese. Sono soltanto nove i nuovi casi di coronavirus registrati nella capitale cinese nelle ultime 24 ore. Si tratta di 22 contagi in meno del giorno precedente e del numero più basso degli ultimi dieci giorni.

A cura di Francesco Ladisa

