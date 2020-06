Forte maltempo sui Balcani: alluvione in Romania e nuova allerta meteo per i prossimi giorni

La circolazione depressionaria che sta interessando l’area balcanica sta provocando forti piogge e temporali su diversi territori.

Piogge torrenziali hanno colpito negli ultimi giorni la Romania provocando alluvioni e allagamenti in molte zone del Paese. Al momento non si registrano vittime ma 46 località in 22 diverse province sono alle prese con gli ingenti danni provocati dal maltempo.

L’emergenza continuerà anche nei prossimi giorni, secondo quanto previsto dall’Istituto nazionale di idrologia che ha emesso il codice rosso per 7 province del paese balcanico, fra cui Bihor, Neamt, Suceva, Vasluj.

Il maltempo ha colpito anche l’area più a sud dei Balcani, provocando un grave evento alluvionale in Turchia, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

A cura di Francesco Ladisa

