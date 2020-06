Grosso focolaio nel mattatoio della Westfalia: la Germania reintroduce il lockdown per il distretto di Guetersloh

Preoccupa la situazione legata al focolaio di coronavirus scoppiato nel mega mattatoio tedesco di Toennis, in Vestfalia. Oltre 1.500 dei quasi 7.000 lavoratori dello stabilimento sono risultati positivi al Covid-19 e inoltre alcuni casi (circa 20 per ora) riconducibili a questo focolaio sono stati registrati anche al di fuori del mattatoio.

E’ per questo che la Germania ha deciso di reintrodurre il lockdown per il distretto di Guetersloh. “Per la prima volta riporteremo un intero distretto alle misure che erano applicate settimane fa”, ha spiegato Armin Laschet, il ministro presidente del Land Nord Reno-Westphalia.

Si torna dunque, per ora per una settimana (fino al 31 giugno), alle misure di marzo: torna il divieto di contatto per oltre due persone, e saranno chiusi bar, palestre, cinema, teatri, musei, memoriali; inoltre sarà proibito fare sport in luoghi chiusi. Stop anche ai pic nic e alle grigliate all’aperto.

L’area di Guetersloh conta circa 370.000 abitanti. In seguito al focolaio nel mattatoio oltre 7000 persone sono finite in quarantena, ed erano già state chiuse le scuole e gli asili infantili. Anche nel vicino distretto di Warendorf sono state prese delle misure restrittive.

A cura di Francesco Ladisa

