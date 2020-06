Violento terremoto in Messico: i danni in un negozio sulla costa dell’Oaxaca

Una violenta scossa di terremoto ha colpito il Messico alle 17:20 di oggi (ora italiana) e in particolare la provincia dell’Oaxaca, come vi abbiamo comunicato in un precedente articolo.

Secondo i dati ufficiali dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 7.7 sulla scala Richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 30 km di profondità. Un’intensità importante, tale da arrecare crolli e danni significativi.

In attesa di fornirvi maggiori informazioni proprio sui danni e gli effetti di questo violento terremoto, vi mostriamo un filmato che mostra gli attimi successivi alla scossa in un market a Huatulco, località turistica sulla costa pacifica dell’Oaxaca distante qualche decina di chilometri dall’epicentro del sisma. Nel video notiamo la caduta di blocchi di soffitto e scaffali all’interno del piccolo negozio.

🚨#URGENTE | En un establecimiento de Huatulco (Oaxaca, México) el terremoto de 7,5 que ha sacudido el país azteca ha provocado la caída de bloques del techo y de estanterías con productos Cortesía: RT en Español pic.twitter.com/z8P85ymEmu — Gian Franco Flores (@gianfrancoft) June 23, 2020

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook