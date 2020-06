Coronavirus, 9,2 milioni di casi nel mondo. 55 nuovi casi in Giappone

Avanza inesorabile la pandemia di coronavirus nel mondo, in particolare nelle Americhe. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, sono più di 9,2 milioni i casi accertati nel mondo, con 477 mila vittime.

Gli Usa restano al primo posto di questa triste classifica, sia per numero di contagi (2.347.022) che per decessi (oltre 121mila), seguiti dal Brasile (1.145.906 casi e 52.645 morti). Per numero di casi seguono Russia (598.878), India (456.183), Gb (307.682), Perù (260.810), Cile (250.767), Spagna (246.752), Italia (238.833) e Iran (209.970).

Tra i paesi con maggior numero di decessi, invece, secondo i dati della Johns Hopkins, dietro Stati Uniti e Brasile ci sono la Gran Bretagna con 43.011 morti, l’Italia con 34.675 e la Francia con 29.723.

Campanello di allarme invece in Giappone, dove Tokyo segnala 55 nuovi casi. Si tratta, riportano i media locali, del dato più alto dal 5 maggio, quando vennero segnalati 57 casi, e del dato più alto dalla revoca dello stato d’emergenza, lo scorso 25 maggio. Anche la vicina prefettura di Saitama, come riferisce l’agenzia Dpa, segnala 12 nuovi casi, il bollettino più alto da inizio maggio, quando anche qui è finito lo stato d’emergenza. Ad oggi, secondo i dati riportati dall’emittente Nhk, il Giappone ha confermato 18.755 casi di Covid-19, compresi 712 relativi alla nave da crociera Diamond Princess che a febbraio è stata in quarantena nel porto di Yokohama, e 978 decessi.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook