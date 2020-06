Ministro Speranza: “necessario usare mascherine e rispettare distanziamento fino al vaccino”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è tornato a parlare di mascherine e distanziamento sociale e dell’importanza di non abbassare la guardia in quanto il virus non è ancora sconfitto.

“Il virus non è vinto, ancora circola e ci sono persone che perdono la vita. Non siamo alla fine. Se pensiamo che questa vicenda è alle nostre spalle rischiamo di commettere errori”. ha dichiarato Speranza, in una video-intervista sul sito del Corriere della Sera sull’emergenza Coronavirus

Il ministro ha sottolineato che sarà necessario usare ancora le mascherine e rispettare la regola del distanziamento sociale evitando assembramenti, fino a quando non arriverà “un vaccino sicuro, capace di dare una risposta vera a tutti i nostri concittadini”.

“Sono stati mesi difficili – ha aggiunto Speranza – in cui l’Italia è stata colpita duramente. Complessivamente le istituzioni, sia il governo, che le regioni e il Ssn, sostanzialmente hanno retto. Il mio giudizio di fondo è di tenuta del Paese, grazie alle misure senza precedenti adottate anche grazie al comportamento e ai sacrifici di tutti i cittadini”.

A cura di Francesco Ladisa

