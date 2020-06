Terremoto Messico: 6 morti e decine di feriti, rilevato anche un piccolo tsunami

Come vi abbiamo ampiamente documentato nella giornata di ieri un violento terremoto ha colpito lo stato sud-occidentale di Oaxaca, in Messico, un’area per altro già in piena emergenza coronavirus.

La scossa, di magnitudo 7.5 secondo le ultime analisi, ha provocato crolli e danni ad almeno 500 edifici. Attualmente si contano 6 vittime e 30 feriti. Il bilancio potrebbe aggravarsi in quanto alcune persone sono rimaste intrappolate nel crollo di abitazioni.

L’area più colpita in termini di danni è quella attorno all’epicentro nello stato dell’Oaxaca. Oltre alle case danneggiati si riportano danni anche a 55 monumenti storici.

Nonostante l’allarme tsunami sia stato revocato poco dopo il terremoto, è stata rilevata comunque una “piccola” onda anomala: in particolare lungo le coste di Acapulco sono state osservate onde alte 0,68 metri e a Salina Cruz, città molto vicina all’epicentro, onde alte 0,71 metri. Non risultano danni a cose o persone a causa dello tsunami, tuttavia è bene precisare che anche onde di tale portata sono in grado di causare seri danni e feriti o vittime.

Vi mostriamo le immagini impressionanti dei palazzi che oscillano in una città dell’Oaxaca, durante la fortissima scossa di terremoto.

A cura di Francesco Ladisa

