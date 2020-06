Coronavirus: viaggi in aereo? niente più bagaglio a mano nelle cappelliere

Nuove regole per chi viaggia in aereo a partire da oggi, 26 Giugno, per contrastare i rischi di contagio da coronavirus.

La novità più importante è quella del divieto di portare a bordo valige che possono essere riposte, per le dimensioni, solo nelle cappelliere. Questo in particolare per evitare assembramenti nel corridoio dei vettori.

L’Enac ha fornito le nuove direttive indicando che “per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere”.

Inoltre, per ciò che riguarda la misurazione della temperatura, “il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo)”.

Infine, chi viaggia in aereo dovrà compilare e consegnare alla compagnia aerea prima della partenza un modulo di autocertificazione in cui il passeggero dichiari di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi» e attesti «l’impegno a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia Covid-19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile»

A cura di Francesco Ladisa

