Forte boato avvertito in Campania: probabile boom sonico

Un forte boato è stato avvertito qualche minuto prima delle 18 in Campania, in particolare fra casertano e beneventano.

Diverse persone si sono riversate in strada, pensando anche si trattasse di una scossa di terremoto. L’istituto nazionale di geofisica non ha segnalato però alcun evento sismico.

Quasi certamente il boato è da attribuire a un boom sonico, causato dal superamento della barriera del suono da parte di un aereo militare sopra i cieli della Campania.

Ecco una spiegazione sul fenomeno del superamento della barriera del suono: Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook