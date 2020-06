Forte temporale a Torino: devastato mercato all’aperto

Nonostante l’alta pressione sull’Italia nelle ultime ore abbiamo assistito alla formazione di rovesci e temporali di calore localmente intense sulle regioni settentrionali, soprattutto sui rilievi ma localmente anche sulle zone di pianura.

Un forte temporale, l’ennesimo della stagione, ha colpito in pieno Torino. La pioggia caduta abbondante in poco tempo ha subito creato degli allagamenti e si segnalano anche diversi danni per il forte vento che ha accompagnato il temporale (raffiche di downburst).

Diversi gli alberi caduti. Danneggiate anche le strutture del mercato di Piazza Bengasi, dove alcuni stand sono stati praticamente devastati dalla furia del temporale.

A tratti la pioggia è stata accompagnata anche da grandine, soprattutto nelle aree periferiche del capoluogo, fortunatamente non di grosse dimensioni.

A cura di Francesco Ladisa

