Coronavirus: mezzo milione di persone in lockdown nell’area di Pechino per i nuovi contagi

Apprensione in Cina, in particolare nell’area di Pechino, dopo i diversi nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ore.

Le autorità locali hanno disposto il lockdown per quasi mezzo milione di persone in un’area vicina alla città per scongiurare una seconda ondata. Il confinamento è scattato nel cantone di Anxin, a 60 km a sud di Pechino, nella provincia settentrionale di Hebei. L’obiettivo è quello di circoscrivere il più possibile il focolaio ed evitare così la nuova diffusione di contagi.

Nell’area di Pechino i casi sono saliti a 311 da quando l’epidemia ha ripreso vigore. La situazione sembra però ancora sotto controllo.

Intanto a livello globale i casi di coronavirus hanno superato i 10 milioni. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo cui il bilancio dei decessi sfiora quota 500mila. Le statistiche dell’università americana indicano che i contagi a livello globale sono 10.001.527 e i morti 499.024. Le persone guarite sono, invece, 5.062.145.

A cura di Francesco Ladisa

