Meteo: gran caldo fino a 37 gradi al centro-sud, primi violenti temporali al nord

Dopo un week-end dominato in lungo e in largo dal Sole, la nuova settimana potrebbe riservare non poche sorprese soprattutto per le regioni del nord. Il vasto anticiclone che in queste ore sta dominando sul Mediterraneo subirà una lieve flessione che permetterà l’ingresso di correnti più fresche sulle regioni settentrionali.

In particolare ci riferiamo ad una perturbazione situata sull’Europa centrale, la cui “coda” potrebbe lambire il nord nelle prossime ore riuscendo a scatenare diversi temporali anche di forte entità. Questo sarà il primo di una serie di peggioramenti che entro il termine della settimana riusciranno a colpire la nostra penisola, contribuendo anche ad un netto calo delle temperature (lo vedremo meglio nei prossimi aggiornamenti).

Previsioni per oggi 29 giugno 2020

Dopo una mattina stabile e soleggiata ovunque, eccezion fatta per le solite nubi basse sulla Liguria, assisteremo ad un incremento dell’instabilità sulle regioni del nord Italia. Tra pomeriggio e sera ci aspettiamo l’arrivo di acquazzoni e temporali sull’arco alpino e a seguire a quote più basse e finanche in pianura tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Possibilità molto alta di grandinate e colpi di vento tra bellunese, trevigiano, veneziano, vicentino, pordenonese, udinese.

Sul resto d’Italia poco o nulla da segnalare: ancora Sole e caldo, con temperature in ulteriore aumento. Ci aspettiamo picchi di 37°C nel foggiano, catanese e siracusano. Fino a 35-36°C su Sardegna, barese, materano e in Abruzzo.

A cura di Raffaele Laricchia

