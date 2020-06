Molise: scossa di terremoto ben avvertita tra Termoli e Campobasso

Tremori e boati sono stati percepiti nel tardo pomeriggio di oggi 29 giugno 2020, precisamente alle 18.21, tra Molise e Abruzzo meridionale. Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.5 sulla scala richter, avvenuto ad una profondità di circa 18 km in Molise.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato nella zona di Montecilfone e Guglionesi, in provincia di Campobasso. Numerose le segnalazioni arrivate in redazione e sulla nostra pagina facebook “terremoto in tempo reale“. Il sisma è stato avvertito con tremori durati pochi istanti ma comunque ben percepiti dalla popolazione in un raggio di oltre 40 km.

Segnalazioni da Campobasso, Termoli, Guglionesi, Larino, Campomarino e finanche dall’Abruzzo meridionale, specie dal vastese.



Non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Montecilfone CB 3 1348 1348 Guglionesi CB 5 5321 6669 Palata CB 7 1726 8395 Tavenna CB 9 718 9113 Acquaviva Collecroce CB 10 672 9785 Montenero di Bisaccia CB 10 6675 16460 Larino CB 11 6793 23253 San Giacomo degli Schiavoni CB 11 1406 24659 Guardialfiera CB 11 1065 25724 San Martino in Pensilis CB 12 4793 30517 Portocannone CB 12 2551 33068 San Felice del Molise CB 14 634 33702 Petacciato CB 14 3819 37521 Mafalda CB 14 1211 38732 Ururi CB 15 2693 41425 Castelmauro CB 15 1505 42930 Montorio nei Frentani CB 16 437 43367 Campomarino CB 16 7712 51079 Termoli CB 17 33739 84818 Casacalenda CB 17 2135 86953 Lupara CB 18 505 87458 Montemitro CB 18 395 87853 Montelongo CB 18 365 88218 Civitacampomarano CB 19 417 88635 Montefalcone nel Sannio CB 19 1556 90191 Rotello CB 19 1212 91403 Provvidenti CB 19 119 91522 Fresagrandinaria CH 19 961 92483 Lentella CH 20 689 93172

