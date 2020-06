Islanda: l’incredibile faro di Thridarangar raggiungibile solo in elicottero

Il nostro pianeta brulica di luoghi incredibili, posti inesplorati e angoli remoti che probabilmente non avremmo mai nemmeno immaginato prima di vederli su un libro, su internet o di persona. Uno di questi è certamente il faro di Thridarangar, situato sulle Westman Islands, circa 10 km a sud delle coste dell’Islanda.

Le Westman Islands sono davvero spettacolari nella loro atmosfera brulla e grigia. Sono isole bagnate da acque gelide dove solitamente nuotano balene e foche e sono decisamente poco accessibili ai turisti. Queste isole sembrano spuntare dall’acqua all’improvviso ed appaiono come dei lunghi speroni rocciosi che cadono a strapiombo sull’oceano. Solo una di queste isole è abitata, ovvero Heimay dove vivono 4200 anime.

Su uno di quelli isolotti è stato costruito il faro di Thridarangar, uno dei più spettacolari e quasi inaccessibili al mondo. È stato costruito nel 1939, quando ancora gli elicotteri non esistevano, ad un’altezza di quasi 40 metri in un punto praticamente inaccessibile. Ma allora come è stato possibile realizzarlo?

Per costruirlo, fu aperta una via nello sperone di roccia, fino alla sua cima. “Coinvolgemmo tre scalatori esperti, tutti provenienti dalle Westman Islands. Poi ci facemmo prestare trapani, martelli, catene e morsetti per mettere queste ultime in sicurezza. Quando arrivarono in alto, scoprirono che non c’era alcun appiglio per raggiungere la vetta dello scoglio. Così, uno si mise in ginocchio, il secondo gli salì sulle spalle e il terzo lo fece a sua volta. Per me fu una grande emozione assistere a quell’impresa”, ha raccontato un testimone oculare.

Oggi è possibile visitare il faro affittando un elicottero, il quale atterrerà su un’apposita piattaforma costruita sull’isolotto, accanto al faro. Un’idea davvero niente male per chi vorrebbe vivere un’esperienza diversa, isolandosi dal resto del mondo e sognando leggende.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook