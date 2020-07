Coronavirus, l’America compra tutte le scorte del farmaco remdesivir per i prossimi 3 mesi

Mentre la pandemia continua a dilagare negli Stati Uniti d’America, che ha raggiunto i 2.636.538 casi accertati, l‘amministrazione americana si è assicurata nelle ultime ore quasi l’intera produzione trimestrale del farmaco remdesivir, prodotto dalla società statunitense Gilead Sciences.

Il Remdesivir ha avuto il via libera appena 5 giorni fa dall’Ema, agenzia europea del farmaco. Si tratta di un medicinale ritenuto valido nella cura contro il Covid-19, che aiuta le persone a riprendersi più rapidamente dalla malattia.

Gli Stati Uniti hanno così acquistato tutte le scorte per i prossimi tre mesi, battendo sul tempo altri paesi e non lasciando niente per Gran Bretagna, Europa e la maggior parte del resto del mondo. L’accordo con la Gilead, firmato da Donald Trump, prevede la disponibilità per l’America di 500.000 dosi di remdesivir.

La denuncia arriva dal Guardian, che sottolinea come l’azione unilaterale sul farmaco da parte degli Usa allarmi gli esperti anche per le prospettive future, ad esempio nel caso in cui si renda disponibile un vaccino.

Come è noto, l’antivirale remdesivir era stato studiato inizialmente contro Ebola, ma il suo uso è già stato approvato dalle autorità americane per il trattamento contro il Covid-19 e la settimana scorsa anche l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha dato il proprio assenso, che dovrà essere ora ratificato dalla Commissione Europea.

