Sicilia: scossa di terremoto ben avvertita a Siracusa

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata chiaramente avvertita nel pomeriggio di oggi 2 luglio 2020, esattamente alle 17.28, sulla Sicilia orientale. Si è trattato di un terremoto avvenuto nel mar Ionio, a circa 40 km dal litorale siracusano.

Secondo i dati dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.7 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 14 km di profondità. Epicentro, come detto poc’anzi, individuato a 40 km da Siracusa. Il sisma è stato avvertito chiaramente sul litorale siracusano e in città, da dove sono arrivate diverse segnalazioni.

Tremori avvertiti per pochi attimi anche ad Augusta e ad Avola.

Non ci sono danni a cose o persone.

///TUTTE LE SCOSSE IN ITALIA IN TEMPO REALE, CLICCA QUI///



A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook