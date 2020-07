Allerta Estofex per nord e centro Italia: temporali violenti e possibili tornado nelle prossime ore

Un fronte instabile di origine atlantica apporterà un diffuso e marcato peggioramento atmosferico sulle regioni centro-settentrionali nelle prossime ore, come vi abbiamo annunciato in precedenti articoli.

Anche il centro europeo Estofex, specializzato in previsioni di tempeste e fenomeni violenti, ha emanato un importante avviso meteo che riguarda le nostre aree. Vediamo subito i dettagli.

L’allerta dell’Estofex prevede per oggi un livello 1 e un livello 2 (su una scala che arriva a 3) per il Nord e per l’Italia centrale, stante il rischio di precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco, grandine e (in misura minore) tornado e raffiche di vento intense.

Come si può vedere nell’immagine, il livello più alto (2) interessa la Pianura Padana e l’area delle Marche e Abruzzo settentrionale, dove soprattutto fra pomeriggio e serata assisteremo alla formazione di temporali intensi.

Più nel dettaglio, Nord e Centro Italia vedranno attività temporalesca di forte intensità in seguito ad un notevole potenziale energetico (1000-2000 J / kg di CAPE), il carburante che darà vita ai temporali. I fenomeni si svilupperanno dopo il riscaldamento diurno, colpendo soprattutto fra pomeriggio/sera. I sistemi temporaleschi che si formeranno tenderanno a muovere verso sud-est in base al quadro sinottico previsto.

Il rischio di tornado è presente, soprattutto per la costa orientale dell’Italia centrale (Marche,Abruzzo), dove potranno formarsi fenomeni tornadici di natura mesociclonica. Ulteriori vortici (di natura non mesociclonica) potrebbero svilupparsi anche vicino al cuore dell’area ciclonica, sul Golfo di Genova.

