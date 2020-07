Intenso fronte temporalesco al Nord: nubifragio con grandine su Milano

Forte maltempo si sta abbattendo in queste ore al centro-nord per effetto della preannunciata saccatura in quota giunta dalla Francia.

Un vasto sistema temporalesco (squall-line), caratterizzato da piogge anche a carattere di nubifragio, frequenti fulminazioni e raffiche di vento, si è organizzato sul nord-ovest e sta pian piano espandendosi verso sud-est. Forti temporali sono in atto soprattutto fra Piemonte e Lombardia, con una frequenza importante di fulmini, come si può notare dall’immagine qui inserita.

Un nubifragio si sta abbattendo anche su Milano città, creando disagi soprattutto alla viabilità. Sul capoluogo lombardo è caduta anche grandine (per fortuna di dimensioni non eccessive). Pioggia battente anche su Torino.

Un’attenuazione dei fenomeni su queste zone è previsto per la nottata, quando il maltempo andrà a coinvolgere soprattutto il Centro Italia. Domani poi toccherà anche al Sud.

A cura di Francesco Ladisa

