Val Brembana: strage di api a San Giovanni Bianco, tutte avvelenate

Cattiveria e invidia nell’uomo non hanno limiti e lo dimostra un nuovo, ennesimo, episodio gravissimo avvenuto ieri in Val Brembana, in Lombardia. In un’azienda apistica di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, un’intera colonia di api è stata avvelenata da ignoti.

L’episodio è stato condannato e diffuso sui social da Tanya D’ascenzo, che tramite un filmato ha mostrato decine di migliaia di api morte. Il gravissimo gesto, paragonabile ad un vero e proprio disastro ambientale se teniamo conto dell’utilità delle api in natura, è stato compiuto nella notte di ieri 2 luglio. Sugli alveari sarebbe stato spruzzato dell’insetticida, che ha prontamente ucciso una grande percentuale delle api. Di seguito il video che mostra la strage di api:

Nn ci sono parole davanti a questo scempio e a questa cattiveria 😥ma io dico che male vi possono fare in un posto così tranquillo,spero che le foto trappole siano dalla nostra e ci facciano vedere la faccia di questo essere meschino!!! Pubblicato da Tanya D'ascenzo su Giovedì 2 luglio 2020

Non è ancora chiaro il responsabile di tale ignobile gesto, ma tra le ipotesi più accreditate vi sono un atto vandalico o un’azione lesiva della concorrenza.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook