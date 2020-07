Tromba marina si abbatte sul litorale laziale a Sperlonga: il video

La giornata di Sabato è iniziata all’insegna dell’instabilità fra Lazio e Campania, dove ritroviamo estese piogge e temporali in queste ore per effetto del transito di una goccia fredda sull’Italia centro-meridionale.

Sul litorale laziale, nei pressi di Sperlonga (latina), una cella temporalesca ha originato anche una tromba marina, che è arrivata a toccare la terraferma. Il vento forte ha arrecato dei danni ad alcuni lidi della zona, facendo volare via ombrelloni e lettini. Non risultano al momento conseguenze a persone. Fortunatamente il fenomeno si è verificato quando le spiagge non erano ancora affollate.

Ecco un filmato pubblicato dalla pagina Facebook Meteo Lazio



A cura di Francesco Ladisa

