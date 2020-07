Avviso dell’Aeronautica Militare: peggioramento in arrivo al Nord con temporali e forti venti

L’avvicinamento di una saccatura con aria fresca e instabile provocherà un rapido ma intenso peggioramento sull’area nord-orientale della nostra penisola nelle prossime ore. In particolare sono attesi fenomeni anche temporaleschi nel corso della serata e nottata sul Triveneto.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO:

– DAL POMERIGGIO DI LUNEDI’ 6 LUGLIO 2020 E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TRENTINO-ALTO ADIGE, NONCHE’ SULLE AREE ALPINE E PREALPINE DI VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;

I FENOMENI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO;

– DALLA TARDA SERATA E PER LE SUCCESSIVE 15/18 ORE VENTI FORTI NORDORIENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE LUNGO LE AREE COSTIERE DI FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, IN ESTENSIONE DALLE PRIME

ORE DI MARTEDI’ 7 LUGLIO 2020 A QUELLE DELL’EMILIA-ROMAGNA; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

A cura di Francesco Ladisa

