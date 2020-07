Meteo Protezione Civile domani 7 Luglio: residua instabilità al nord-est, venti forti

Nella giornata di domani avremo residua instabilità al nord-est, fra Veneto ed Emilia Romagna. Tempo invece stabile sulle restanti zone della penisola. Previsti venti intensi, in particolare sui settori adriatici.

Previsioni meteo Martedì 7 Luglio 2020

Precipitazioni: isolate residue, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile diminuzione al Nord, localmente marcata; massime in locale sensibile calo al Centro, in locale sensibile aumento al Sud.

Venti: forti orientali, con raffiche di burrasca, sulle coste adriatiche centro-settentrionali, in attenuazione pomeridiana; forti orientali su Toscana, Emilia-Romagna e settori appenninici centro-settentrionali; forti di maestrale con locali rinforzi fino a burrasca sulla Sardegna, specie sui settori meridionali; forti settentrionali su Puglia e localmente sui settori appenninici della Campania.

Mari: agitato il Mare di Sardegna, in attenuazione dalla tarda sera. Molto mossi, temporaneamente agitati, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-settentrionale, quest’ultimo in attenuazione pomeridiana. Tendente a molto mosso l’Adriatico Meridionale.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook