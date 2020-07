Inondazioni e frane in Giappone, almeno 44 vittime

Piogge torrenziali hanno causato gravi inondazioni in Giappone negli ultimi giorni. E’ l’area sud-occidentale quella più colpita, in particolare la prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyushu.

Il bilancio aggiornato è di 44 morti ma ci sarebbero almeno 14 dispersi, per tanto il bilancio potrebbe purtroppo aggravarsi. Il maltempo intanto continua ad abbattersi sulla zona.

Almeno in 250 mila dovuto abbandonare le proprie abitazioni nel territorio di Kumamoto e Kagoshima e Miyazaki. Come un ciclo che si ripete, questa nuova tragedia porta alla memoria i fatti di due anni fa, quando furono oltre 220 le vittime delle piogge torrenziali che colpirono il Giappone occidentale. Il numero più alto di vittime causate dal maltempo degli ultimi 30 anni.

Nella prefettura di Kumamoto le piogge torrenziali cadute hanno portato all’esondazione di due fiumi in undici diverse località. E sono almeno 30 i distretti i cui valichi di accesso sono stati completamente isolati dalle inondazioni e dalle frane. 6 mila abitazioni hanno subito l’interruzione dell’elettricità. Per far fronte all’imponente evacuazione, il governo ha messo a disposizione circa 100 centri di raccolta.

#Giappone | Almeno 34 morti nella zona di #Kumamoto a causa delle violente piogge che hanno provocato allagamenti, frane e smottamenti. https://t.co/WNkNbNPgcd pic.twitter.com/oW43Wfjf97 — Atlantide (@Atlantide4world) July 5, 2020

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook