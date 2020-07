Meteo: residue nubi, Italia sferzata dal grecale!

L’ingresso di una massa d’aria fresca dal centro Europa e dai Balcani ha dato vita ad un’impetuosa tempesta di grecale sulle regioni adriatiche, soprattutto sul medio-alto Adriatico. In particolare nella notte sono arrivate le raffiche di vento più forti tra Veneto, Friuli e Romagna, dove localmente si sono registrati picchi di 90 km/h. Il vento si è poi sollevato su tutto il versante adriatico e anche sulle regioni tirreniche, specie in Liguria e Sardegna.

I fenomeni come pioggia e temporali si sono manifestati in nottata, dopodichè si sono rapidamente dissolti lasciando solo un tappeto di nubi residue tra Romagna, Marche e Abruzzo. Queste nubi si dissolveranno rapidamente in giornata, mentre il vento continuerà a farsi sentire sino a questa sera.

Previsioni per oggi 7 luglio 2020

Cieli generalmente sereni su quasi tutta la penisola, eccetto residue nubi su Abruzzo, Marche, Umbria, Romagna ma senza piogge. Locali temporali pomeridiani sull’arco alpino.

Venti sostenuti di grecale sul lato adriatico, Toscana, Lazio, Liguria. Maestrale su Puglia, Sardegna e Sicilia. Venti in graduale attenuazione tra pomeriggio e sera.

Confermato il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, come discusso in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

