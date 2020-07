Enorme meteorite solca i cieli di Tokyo e genera un forte boato

Spettacolare avvistamento la settimana scorsa sui cieli di Tokyo e dintorni, in Giappone. Un meteorite di notevoli dimensioni ha attraversato l’atmosfera terrestre esplodendo in cielo e originando un forte bagliore.

La palla di fuoco è apparsa per qualche secondo intorno alle 2:30 di Giovedì, creando una luce più intensa anche di quella della luna. Il meteorite si è avvicinato così tanto alla superficie terrestre (prima di disintegrarsi) da generare anche un boato, avvertito nella zona di Tokyo e in buona parte della regione del Kanto. Diverse persone sono state addirittura svegliate dal “boom sonico”.

La meteora, secondo quanto dichiarato dall’Organizzazione Meteorologica Internazionale, avrebbe “rilasciato nell’atmosfera un’energia stimata di 150 tonnellate di dinamite”.

Ecco un filmato eccezionale del passaggio del meteorite.



Questo fenomeno viene definito comunemente bolide. Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide.

A cura di Francesco Ladisa

