Coronavirus, raggiunti 12 milioni di casi nel mondo. Nuovo picco di contagi anche a Tokyo.

Continua a crescere senza soste il numero di contagi da coronavirus nel mondo. Secondo l’ultimo bilancio annunciato dalla Johns Hopkins Universit, è stata superata la soglia de 12 milioni di casi accertati in tutto il pianeta.

Sempre gli Stati Uniti a guidare tristemente la classifica, con 55 mila nuovi casi registrati in 24 ore, che portano il bilancio a 12.007.327. Di questi, 548.799 sono le vittime.

Sempre a riguardo degli Stati Uniti d’America, un modello statistico realizzato da ricercatori della Northeastern University di Boston ha illustrato la possibilità che il coronavirus potesse circolare ampiamente già a Febbraio: il virus potrebbe essere stato importato dalla Cina e da altri Paesi, ma una volta entrato nel territorio americano gran parte della sua diffusione sarebbe avvenuta tra Stato e Stato.

Situazione critica anche in altri paesi come Israele, Iran, Pakistan, Russia. Preoccupazione anche in Giappone, per nuovi focolari nell’area di Tokyo. La capitale ha stabilito un nuovo record dei casi giornalieri di coronavirus con 224 infezioni nelle ultime 24 ore, il numero più alto da metà aprile. Lo ha annunciato il governo metropolitano dopo un temporaneo rallentamento registrato nelle 24 ore precedenti con 75 casi, e confermando la presenza dei maggiori focolai nel distretto a luci rosse della capitale, l’area di Kabukicho.

A cura di Francesco Ladisa

